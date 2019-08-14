فيديو لمحمد وصلاح ولاعبي ليفربول مع طفل مبتور القدمين يلقى إعجاب المغردين

حظي مقطع فيديو للمصري محمد صلاح وزملائه بفريق ليفربول الإنجليزي وهم يلعبون كرة القدم، مع طفل مبتور القدمين، على إعجاب عدد كبير من المغردين من مختلف دول العالم.
ونشر حساب النادي الإنجليزي على “تويتر” مقطعاً لمحمد صلاح وهو يلعب الكرة مع الطفل مبتور القدمين خلال تدريبات فريقه استعداداً لمباراة السوبر الأوروبي، وشاركه في ذلك عدد من زملائه من بينهم روبرتو فيرمينيو وشردان شاكيري وساديو ماني.
وخاض ليفربول مرانه الأخير على ملعب فودافون أرينا بمدينة إسطنبول التركية أمس (الثلاثاء)، والذي سيحتضن مباراة كأس السوبر الأوروبي اليوم (الأربعاء) بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا ومواطنه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي.وفق “أخبار 24”.
Wonderful ❤️
@MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation ❤️ #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2
— Liverpool FC (@LFC) August 13, 2019
Moments we’ll all remember ❤️⚽️ #SuperCup pic.twitter.com/mvXAUaJEZ7
— Liverpool FC (@LFC) August 13, 2019