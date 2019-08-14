“رينارد” يوجه رسالة للأندية السعودية المتأهلة في دوري أبطال آسيا

وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، رسالة إلى الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتأهلت أندية النصر والهلال والاتحاد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي الوحدة الإماراتي، والأهلي، وذوب آهن أصفهان في دور الـ 16 من البطولة.
وهنأ رينارد الأندية الثلاثة، الذين تأهلوا لربع نهائي دوري أبطال آسيا، عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.
وحرص المدير الفني لمنتخب السعودية، على حضور مباريات الأندية في الملعب، من أجل اختيار العناصر التي سيستعين بها خلال الفترة المقبلة.وفق “المرصد”.