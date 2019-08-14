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اخبار رياضية > الشلهوب يرفض «الكابتنية»
14/08/2019   1:15 م

الشلهوب يرفض «الكابتنية»

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رفض النجم الدولي السابق قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم محمد الشلهوب استلام (شارة القيادة) من زميله  النجم الدولي لاعب خط الوسط سلمان الفرج، وذلك تقديرا ً لعودته للملاعب بعد غياب دام طويلا.

وكان الروماني المدرب رازفان لوشيسكو قد أشرك «الموهوب» قبل نهاية اللقاء الذي جمع فريقي الهلال والأهلي ضمن إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حينها توجه الفرج إلى الشلهوب لمنحه شارة القيادة لكن الأخير رفضها، وطالبه بالعودة إلى مكانه ليستمر سلمان قائدا للزعيم والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وفق “عكاظ”.

الشلهوب يرفض «الكابتنية»

اخبار رياضية
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