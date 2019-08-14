إعارة تنهي ارتباط الأهلي وسانتوس

أعار نادي الأهلي، البرازيلي أديرلان سانتوس، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، أمس، إلى نادي ريو آفي البرتغالي، طيلة الموسم المقبل، الأخير في عقده.
ولم يكشف الناديان عن تفاصيل مالية للصفقة. فيما أعلن ريو آفي، الذي ينشط فريقه في الدرجة الممتازة، منح سانتوس القميص رقم 15 ودخوله التدريبات بطلب من مواطنه كارلوس كارفهال، المدرب.
وبات سانتوس رابع لاعب أجنبي تسوّقه إدارة الأهلي الصيف الجاري، بعد الروماني نيكولاي ستانسيو، صانع الألعاب، والتشيليين باولو دياز، المدافع، وكلاوديو بايزا، المحور، الذين انتقلوا، بصفة نهائية، إلى سلافيا براج التشيكي وريفر بليت الأرجنتيني ونيكاكسا المكسيكي، على الترتيب.وفق “الرياضية”.
وانضم البرازيلي إلى النادي الغربي في يناير الماضي، بعقد لموسم ونصف الموسم.