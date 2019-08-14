3 مباريات .. التأجيل محتمل

قد تضطر لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى تأجيل مواعيد الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، لكل أو بعض الأندية التي حجزت مقاعدها في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويتعلق الأمر بكل من ـ الهلال، النصر، والاتحاد، عطفا على الوقت الضيّق والتقاطع ما بين البطولتين المحلية والقارية.
وارتقى النصر إلى ربع النهائي على حساب الوحدة الإماراتي ليصطدم بالسد القطري، بينما ستكون الجماهير على موعد مع كلاسيكو سعودي آخر بلقاء الاتحاد والهلال، بعد أن أقصى الأول ذوب آهان الإيراني، وعبور الثاني إلى ربع النهائي عبر بوابة الأهلي.
وستلعب مباريات دور الثمانية في ذهاب أبطال آسيا في الـ 26 و27 من آب (أغسطس) المقبل، والإياب في الـ 16 و17 من أيلول (سبتمبر) المقبل.
في المقابل، فإن لجنة المسابقات في اتحاد القدم، كانت قد أعلنت بأن الجولة الثانية من الدوري، ستلعب في خواتيم آب (أغسطس)، حيث يلتقي النصر بالفتح في الأحساء في الـ 30 من ذات الشهر، وفي الـ 31 منه يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة، ويستقبل الاتحاد نظيره التعاون في جدة.وفق “الإقتصادية”.
وتتداخل أيضا مواعيد دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إذ من المنتظر أن يستقبل الاتحاد، نظيره العهد اللبناني في الـ 20 من آب (أغسطس)، على أن يلعب الإياب في لبنان يوم الـ 27، إلا أنه وبعد تأهل العميد يتوقع أن يتم تأجيل مباراته أمام التعاون، مع لعبه في الـ 31 من ذات الشهر الإياب أمام بطل لبنان.