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أخبار محلية > شاهد.. كيف أدى 50 سجيناً مناسك الحج مع ذويهم هذا العام ضمن برنامج “ثقة”
14/08/2019   9:45 ص

شاهد.. كيف أدى 50 سجيناً مناسك الحج مع ذويهم هذا العام ضمن برنامج “ثقة”

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أدى 50 سجيناً مع ذويهم من ثلاث مناطق مختلفة في المملكة؛ وهي الرياض ومكة المكرمة والباحة، هذا العام فريضة الحج، في إطار برنامج “ثقة” لإعادة تأهيل السجين قبل عودته إلى المجتمع.

ويظهر مقطع فيديو، وثقه الإعلامي فيصل العبدالكريم، السكن المخصص لحملة السجناء، الذي لا يختلف عن مقرات الحجيج المتبقية؛ حيث يحظى السجناء بحرية في الحركة والتنقل، ولا يرتدون زياً مميزاً، كما أنه لا يمكن تمييزهم من ضباط السجون المرافقين لهم.

وأعرب أحد السجناء عن سعادته الكبيرة بأدائه فريضة الحج، مؤكداً أنه يشعر براحة نفسية كبيرة، بعدما تمكن من أداء مناسك الحج، شاكراً كل مَن أسهم في مشاركته بحملة السجناء.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. كيف أدى 50 سجيناً مناسك الحج مع ذويهم هذا العام ضمن برنامج “ثقة”

أخبار محلية
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