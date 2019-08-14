رصدت كاميرات التلفزيون انفعال حارس مرمى الأهلي محمد العويس على مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمس (الثلاثاء).
وأظهرت اللقطة تدخل جوميز مع العويس في كرة مشتركة الأمر الذي أغضب الأخير، وحاول جوميز الاعتذار وتقبيل رأسه لكن العويس رفض ودفعه بشدة، حيث بدا متوتراً ومنفعلاً؛ بسبب نتيجة المباراة التي كانت تعني وداع فريقه البطولة.
يذكر أن الهلال تأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته أمام الأهلي بهدف نظيف، مستفيداً من فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وفق “أخبار 24”.