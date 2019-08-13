علق الجندي ماجد بن نادر العبدالعزيز على المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه وهو يقول لحاجّة عربية “هذا واجبي” بعدما أصرّت بعفوية على تقديم مكافأة مالية له.
وأوضح أنه كُرّم من قبل قائد لواء أمن المنشأت اللواء حامد الطويرقي نظير أمانته وتفانيه في عمله، كما صدرت توجيهات بتعيينه بمجرد انتهائه من الدورة التي يحضرها حاليا في معهد تدريب قوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.
وكان المقطع قد حظي بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على إعجاب وتقدير متداوليه الذين أشادوا بتصرف الجندي وأخلاقه.
وفق “أخبار 24”.