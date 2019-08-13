فيديو “مديرة الشرطة النيوزلندية” يتوّج بالمركز الأول في مسابقة إمارة مكة

فاز مركز التواصل الحكومي بالمركز الأول بجائزة “أفضل فيلم قصير” ضمن مسابقة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد.
ونال المركز الجائزة عن فيديو “مديرة الشرطة النيوزلندية” الذي حقق أكثر من 6 ملايين ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أقل من يومين على نشره.
ويوثق الفيلم مشاعر الشرطية النيوزلندية نائلة حسن وصلت للمملكة ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج.وفق “أخبار 24”.
خطابها بعد الهجوم الإرهابي في نيوزلندا، صنع أثرًا لا يمحى.. نائلة حسن، مديرة شرطة بنيوزلندا، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج. @KingGuests #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/DFuAYKA1hK
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ٣ أغسطس ٢٠١٩