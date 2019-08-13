هيئة الاتصالات: الحجاج استهلكوا 32 ألف تيرابايت من البيانات.. وهذه أكثر التطبيقات استخداماً

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات أداء الاتصالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بداية من مطلع ذي الحجة وحتى اليوم الحادي عشر.
ورصدت الهيئة خلال تلك المدة إجراء أكثر من 309 ملايين مكالمة محلية ودولية، وبلغ حجم استهلاك البيانات 32.5 ألف تيرابايت.
ووصل متوسط سرعة التنزيل 44.83 ميغابت في الثانية، ما يمثل نسبة تحسن بنسبة 69% مقارنة بالعام الماضي، أما معدل استهلاك الفرد للبيانات فوصل إلى 352.5 ميغابايت للمشترك.وفق “أخبار 24”.
أما أكثر خمسة تطبيقات استهلاكاً للبيانات فكانت: يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام.
🎥 أكثر من (30) الف تيرابايت حجم استهلاك البيانات في #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة خلال موسم #حج1440 بما يعادل مشاهدة أكثر من (13.3 مليون) ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/TUeV6mn4iE
— هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) ١٣ أغسطس ٢٠١٩