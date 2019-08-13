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أخبار محلية > هيئة الاتصالات: الحجاج استهلكوا 32 ألف تيرابايت من البيانات.. وهذه أكثر التطبيقات استخداماً
13/08/2019   11:48 م

هيئة الاتصالات: الحجاج استهلكوا 32 ألف تيرابايت من البيانات.. وهذه أكثر التطبيقات استخداماً

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات أداء الاتصالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بداية من مطلع ذي الحجة وحتى اليوم الحادي عشر.

ورصدت الهيئة خلال تلك المدة إجراء أكثر من 309 ملايين مكالمة محلية ودولية، وبلغ حجم استهلاك البيانات 32.5 ألف تيرابايت.

ووصل متوسط سرعة التنزيل 44.83 ميغابت في الثانية، ما يمثل نسبة تحسن بنسبة 69% مقارنة بالعام الماضي، أما معدل استهلاك الفرد للبيانات فوصل إلى 352.5 ميغابايت للمشترك.وفق “أخبار 24”.

أما أكثر خمسة تطبيقات استهلاكاً للبيانات فكانت: يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام.

 

هيئة الاتصالات: الحجاج استهلكوا 32 ألف تيرابايت من البيانات.. وهذه أكثر التطبيقات استخداماً

أخبار محلية
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