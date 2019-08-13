أكثر من 5 ملايين ريال غرامات على مخالفي تعليمات الحج

عاقبت الجوازات مخالفين لتعليمات الحج، وأصدرت 101 قرار بالتشهير والسجن والغرامات، بعد ارتكابهم مخالفات في مكة المكرمة، من تاريخ الأول من ذي القعدة حتى العاشر من ذي الحجة.
وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين أكثر من 5 ملايين ريال، والسجن لأكثر من 1440 يوماً ومصادرة 14 مركبة تعود لـ 94 مخالفاً نقلوا 493 شخصاً متوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل 19.
وتعمل اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، والتي تشمل كل مَن ينقل حجاجاً بدون تصاريح حج نظامية.وفق “أخبار 24”.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.