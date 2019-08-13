النصر يتلقى دعماً بقيمة 300 ألف ريال عقب التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية

أعلن نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت،اليوم الثلاثاء، عن تلقيه دعماً مادياً يقدر بـ 300 ألف ريال، من عضو الشرف عبدالعزيز بغلف.
وقال النادي عبر حسابه في “تويتر”: “قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف مكأفاة مالية قدرها 300 ألف ريال مشاركة منه مع إدارة النادي في مكافأة الفريق الكروي الأول،وذلك عقب التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا”.
و وصل نادي النصر إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه أمس الإثنين على نادي الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة الإياب في دور الستة عشر، بعد أن تعادلا ذهابًا في الرياض 1-1.وفق “أخبار 24”.
و تأهل فريق السد القطري، إلى مواجهة النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على الدحيل، الثلاثاء 3-1 في إياب دور الـ16 من البطولة القارية.