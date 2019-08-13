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اخبار رياضية > لوشيسكو يستبعد “عبدالله عطيف” من قائمة الهلال ضد الأهلي!
13/08/2019   11:40 م

لوشيسكو يستبعد “عبدالله عطيف” من قائمة الهلال ضد الأهلي!

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قرر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال استبعاد الدولي عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريقه، من القائمة المشاركة في لقاء الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا .

وجاء استبعاد عطيف عن المواجهة، بسبب تعرضه لوعكة صحية، منعته من إكمال تدريبات الأمس، قبل إجراء الفحوصات في أحد المراكز الطبية بالرياض.

في الوقت ذاته، ضم لوشيسكو لاعب خط الوسط سلمان الفرج إلى المعسكر النهائي للمواجهة الآسيوية، وذلك بعد تماثله للشفاء، إذ بات ورقة جاهزة في يد المدرب للمشاركة في المباراة بعد فترة طويلة من الغياب إثر تعرضه لإصابة منتصف الموسم الماضي.وفق “المرصد”.

لوشيسكو يستبعد “عبدالله عطيف” من قائمة الهلال ضد الأهلي!

اخبار رياضية
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