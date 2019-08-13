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أخبار محلية > شاهد.. حضانات وروضات موسمية مجهزة لرعاية أطفال الحجاج
13/08/2019   8:35 م

شاهد.. حضانات وروضات موسمية مجهزة لرعاية أطفال الحجاج

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نشرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مقطع فيديو لحضانات وروضات موسمية خصصت لأطفال حجاج بيت الله الحرام، في مبادرة تهدف إلى تقديم الرعاية لأطفال الحجاج ضمن خدمات الجمعية النوعية.

وأظهر المقطع الأطفال من جنسيات مختلفة في حضانة مجهزّة، يستمتعون بوقتهم، كما عبروا ببراءة الطفولة عما يشعرون به من متعة وتسلية في المكان.

وترعى الحضانة التي تديرها الجمعية الأطفال للحفاظ على أمنهم وسلامتهم خلال أداء أهاليهم شعائر الحج، مع تقديم برامج تربوية وصحية.وفق “أخبار 24”.

وقالت لانا عبد الله، وهي طفلة متطوعة في الحضانة إنها تشارك في الاهتمام بالأطفال الذين قدموا للحضانة وتتعامل معهم كإخوة لها ويتعلم الأطفال منها بعض الكلمات العربية ويعلمونها كلمات من لغاتهم.

شاهد.. حضانات وروضات موسمية مجهزة لرعاية أطفال الحجاج

أخبار محلية
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