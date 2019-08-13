مجلس صلح في عيد الاضحى

تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
رعاه الله عقد مجلس صلح في عيد النحر المبارك بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ محمد بن مبارك ال مسن والشيخ هادي بن علي ال زمال والشيخ مبارك بن طرجم الدوسري والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ ناصر بن محمد اليامي والشيخ مبارك ال سبر والشيخ علي العبدي والشيخ سليمان الخزعل والشيخ سعد بن منصور والشيخ علي بن بقان والشيخ مبروك بن ماضي والشيخ هذال بن بكر وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل بدون مقابل ولا قيد ولا شرط .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا المجلس كما نشكر مولانا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين رعاهما الله واللذان يدعمان مجال إصلاح ذات البين ، كما اثنى الشيخان على جهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية ، كما رفع الشيخان أسمى آيات التهاني للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج ١٤٤٠ ، والذي يتكرر ولله الحمد سنويا وهذا يدل على تمسك المملكة بهذا الحق والشرف الرفيع الذي أكدت عليه المادة الرابعة والعشرون من النظام الاساسي للحكم .