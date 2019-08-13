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أخبار محلية > توجيه بإيقاف مسؤولَين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة الحجاج
13/08/2019   5:08 م

توجيه بإيقاف مسؤولَين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة الحجاج

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كشفت مصادر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وجّه بإيقاف مسؤولَين عن العمل في إحدى مؤسسات الطوافة، بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

ووجه نائب أمير مكة أيضاً وزارة الحج والعمرة بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة الوضع، وتقديم كامل الخدمات حتى عودة الإخوة الحجاج المتضررين إلى ديارهم سالمين.

وكان الأمير بدر بن سلطان، بحسب “سبق”، قد تابع المجموعة الخاصة بالأعمال الميدانية للحج، ورصد تذمر عددٍ من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم، فطلب الالتقاء بممثلين عن الحجاج، واستمع إليهم وثبت وجود التقصير فوجّه بإيقاف المسؤولَين والتحقيق معهم، ورفع النتائج عاجلاً.

توجيه بإيقاف مسؤولَين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة الحجاج

أخبار محلية
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