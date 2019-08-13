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أخبار محلية > “التحالف”: سقوط طائرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية من صنعاء على المدنيين في محافظة عمران
13/08/2019   5:07 م

“التحالف”: سقوط طائرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية من صنعاء على المدنيين في محافظة عمران

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أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت من صنعاء صباح اليوم (الثلاثاء) طائرة بدون طيار “مفخخة”، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة (35) كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات في طائلة المسؤوليه والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي؛ يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة التحالف؛ بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام؛ سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.وفق “أخبار 24”.

وجدد متحدث التحالف تأكيد قيادة القوات المشتركة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

“التحالف”: سقوط طائرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية من صنعاء على المدنيين في محافظة عمران

أخبار محلية
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