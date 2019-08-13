نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد رمي الحجاج الجمرات الثلاث.. هذا هو مصير الكميات الضخمة من الحصوات
13/08/2019   5:07 م

بعد رمي الحجاج الجمرات الثلاث.. هذا هو مصير الكميات الضخمة من الحصوات

+ = -
833

يتساءل كثيرون من الحجاج والمتابعين لموسم الحج وأداء المناسك عن مصير الكميات الضخمة من الحصوات عقب استخدامها من قِبل ضيوف الرحمن في رمي الجمرات (الكبرى والوسطى والصغرى).

وبحسب ما أكده مسؤولو هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تصريحات سابقة، فإنه يتم تجميع “الجمرات” في حوض كبير يعمل بشكل آلي في قبو المنشأة، وتُرفع بعدها الحصوات عبر 6 سيور آلية تنتهي ببوابات إلكترونية.

وتقوم هذه البوابات بدورها برفع الجمرات إلى أعلى، ليتم نقلها في شاحنات إلى أودية بين مشعري مزدلفة وعرفات بعد انقضاء موسم الحج.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الحصوات التي جرى رميها حتى نهاية يوم العاشر من ذي الحجة قُدرت بـ 18 مليون حصاة، وتقدر كمية الحصوات المنقولة في مواسم الحج الماضية بنحو ألف طن.

بعد رمي الحجاج الجمرات الثلاث.. هذا هو مصير الكميات الضخمة من الحصوات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885058172.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.