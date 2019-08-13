وزير الصحة يعلن نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440هـ وخلوه من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة

أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، عن نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440هـ، وخلوه من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة .
وثمن معاليه، الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لوزارة الصحة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة في الحج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين.
وقال معاليه في البيان الصحفي الختامي الذي تلاه اليوم بمقر مستشفى الطوارئ بمنى : تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله – ، استعدت وزارة الصحة مبكراً لحج هذا العام 1440 هــ وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.