“الفيصل” ردا على صحفي: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي.. ولصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة ما دامت المملكة

ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل على صحفي، استأذنه بطرح سؤال سياسي خلال مؤتمر للجنة الحج المركزية اليوم (الثلاثاء).
وكان سؤال الصحفي حول العلاقات السعودية الإمارتية، حيث قال متسائلا:”هل هناك خلافات ما بين المملكة والإمارات؟”، ليجيب الأمير: “الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”.
وفي سياق آخر، وأثناء مداخلة لصحفية عراقية قالت إنها يتيمة الأب والوطن وإنها في كل زيارة للمملكة تجد العطف الأبوي من جميع العاملين في وزارة الإعلام السعودية، رد الفيصل قائلا: “يا ابنتي لن تكوني يتيمة أبدا ما دامت هذه البلاد قائمة”.
#عاجل_السعودية | الأمير #خالد_الفيصل ردًا على أحد الصحفيين: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي 🇸🇦🇦🇪#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/TnI4O4GgL3
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 13, 2019
#عاجل_السعودية | الأمير #خالد_الفيصل ردًا على الصحفية العراقية نغم التميمي: لن تكوني يتيمة أبدًا طالما أن المملكة العربية السعودية قائمة.#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/mrTsN0DhPL
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 13, 2019
وفق “أخبار 24”.