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أخبار محلية > “الفيصل” ردا على صحفي: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي.. ولصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة ما دامت المملكة
13/08/2019   5:06 م

“الفيصل” ردا على صحفي: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي.. ولصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة ما دامت المملكة

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ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل على صحفي، استأذنه بطرح سؤال سياسي خلال مؤتمر للجنة الحج المركزية اليوم (الثلاثاء).

وكان سؤال الصحفي حول العلاقات السعودية الإمارتية، حيث قال متسائلا:”هل هناك خلافات ما بين المملكة والإمارات؟”، ليجيب الأمير: “الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”.

وفي سياق آخر، وأثناء مداخلة لصحفية عراقية قالت إنها يتيمة الأب والوطن وإنها في كل زيارة للمملكة تجد العطف الأبوي من جميع العاملين في وزارة الإعلام السعودية، رد الفيصل قائلا: “يا ابنتي لن تكوني يتيمة أبدا ما دامت هذه البلاد قائمة”.

وفق “أخبار 24”.

“الفيصل” ردا على صحفي: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي.. ولصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة ما دامت المملكة

أخبار محلية
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