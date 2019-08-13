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أخبار محلية > بالفيديو.. حاج جزائري يروي كيف عادت له حقيبته التي فقدها وبها كل متعلقاته الشخصية
13/08/2019   5:04 م

بالفيديو.. حاج جزائري يروي كيف عادت له حقيبته التي فقدها وبها كل متعلقاته الشخصية

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روى حاج جزائري قصة فقدانه حقيبته الشخصية، والتي تحوي كل وثائقه الرسمية وأمواله وكيف عادت له حقيبته في أقل من 48 ساعة.

وذكر الحاج ياسر العرابي، وهو رئيس تحرير قناة النهار الجزائرية، أنه فقد حقيبته التي بها كل متعلقاته الشخصية وأصبح دون هاتفه الجوال وجواز سفره وأمواله.

وأضاف أنه أبلغ مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بفقدانه الحقيبة، مشيرا إلى أنه بعد 48 ساعة عادت له الحقيبة.

وقال الحاج العرابي بعد استلام حقيبته: “عندما تفقد شيئا وسط 3 ملايين حاج ويعود لك، فاعلم أنك بالمملكة العربية السعودية”، مضيفا أن المملكة تقوم بمجهودات كبيرة في تأمين الحجاج ورعايتهم.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. حاج جزائري يروي كيف عادت له حقيبته التي فقدها وبها كل متعلقاته الشخصية

أخبار محلية
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