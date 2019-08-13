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أخبار محلية > بالفيديو.. أمير مكة: انخفاض الحجاج المخالفين بنسبة 29%.. وهكذا يتم تحديد أعداد الحجاج لكل دولة
13/08/2019   5:05 م

بالفيديو.. أمير مكة: انخفاض الحجاج المخالفين بنسبة 29%.. وهكذا يتم تحديد أعداد الحجاج لكل دولة

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كشف أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، أن هناك مشاريع تطويرية عديدة يجري العمل على إنجازها في المشاعر المقدسة في المستقبل القريب.

وقال الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الختامي لحج هذا العام الذي عقده اليوم (الثلاثاء): “نتطلع بالعمل على أن تكون مكة المكرمة مدينة ذكية”، موضحا أن المملكة تصب اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن، وأنه تم تقديم الخدمة العلاجية لنصف مليون حاج.

وبيَّن أن قرار تحديد أعداد الحجاج في كل بلد تم اتخاذه في مؤتمر إسلامي بالإجماع بين الدول الإسلامية، مبيناً أن الأمر يعتمد على عدد سكان كل دولة، ويزيد عدد الحجاج بزيادة عدد السكان.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى انخفاض نسبة الحجاج المخالفين بواقع 29% لحج هذا العام، حيث تجاوز عددهم 298 ألف مخالف.

 

 

بالفيديو.. أمير مكة: انخفاض الحجاج المخالفين بنسبة 29%.. وهكذا يتم تحديد أعداد الحجاج لكل دولة

أخبار محلية
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