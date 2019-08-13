1230 أضحية لليوم الثاني بمذابح بلدية الخرج

بلغ إجمالي الأضاحي التي تم ذبحها في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك للعام ١٤٤٠ ، بمسلخ بلدية محافظة الخرج الرئيسي بسوق الأغنام “الثليماء ” ونقطة الذبح في حي الخالدية عدد ١٢٣٠ من الأغنام .
حيث بلغ عدد الأضاحي التي تم ذبحها في مسلخ الثليماء ونقطة الذبح بحي الخالديه ١٢٢٠ من الأغنام وعدد ٩ من الابل وعدد ١ من الابقار والتي تم ذبح فيها عدد ٧٧ في المطابخ الأهلية المعتمدة وتم اعدام عدد ٤ من الاغنام لوجود الديدان الشريطية .
وتستمر مسالخ ونقاط الذبح التابعة لبلدية محافظة الخرج أعمالها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بشكل مكثف وبمتابعة وإشراف من الادارات المعنية بذلك .
الجدير ذكره أن إدارة النظافة بالبلدية تكثف أعمالها الميدانية من تنظيف وكنس الشوارع داخل الأحياء وكذلك إزالة المخلفات بعد الذبح داخل المنازل وتستمر أعمال النظافة المكثفةخلال اليومين القادمة مع تكثيف الرش داخل الأحياء بالمحافظة .
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