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أخبار محلية > بالفيديو.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق
13/08/2019   1:35 م

بالفيديو.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

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رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم (الثلاثاء) الثاني عشر من ذي الحجة 1440هـ “ثاني أيام التشريق”، الجمرات الثلاث، بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع؛ اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون).

وتدفقت جموع الحجيج اليوم على منشأة الجمرات، وتمكنوا من الرمي براحة تامة وفي وقت يسير، بتوفيق من الله عز وجل، ثم بفضل التنظيم الجديد لمنطقة الجمرات.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

أخبار محلية
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