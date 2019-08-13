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أخبار محلية > “الإحصاء” توضح نسبة الشباب والفتيات السعوديين الذين لم يسبق لهم الزواج
13/08/2019   1:35 م

“الإحصاء” توضح نسبة الشباب والفتيات السعوديين الذين لم يسبق لهم الزواج

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرا خاصا عن الشباب السعودي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2019، والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام.

وأوضح التقرير أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية (15 – 34) سنة بلغت 65%، حيث فصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 73.8% من الذكور لم يسبق لهم الزواج، فيما بلغت نسبة المتزوجين منهم 25.6%، والمطلقين 0.6%.

بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية (15 – 34) سنة 56%، في حين بلغت نسبة المتزوجات 42.1%، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.7%، والأرامل 0.2%.وفق “أخبار 24”.

وبيَّن التقرير أن نسبة السعوديين في الفئة العمرية (15 – 34 سنة) تبلغ 36.7% من إجمالي عدد السكان السعوديين، حيث بلغت نسبة الذكور منهم، 18.7%، والإناث 18%.

“الإحصاء” توضح نسبة الشباب والفتيات السعوديين الذين لم يسبق لهم الزواج

أخبار محلية
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