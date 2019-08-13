“المريسل”: النصر رد الاعتبار للهلال.. وهذه المعلومة غير صحيحة

عبر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن سعادته بمناسبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على الوحدة الإماراتي أمس (الإثنين).
وقال المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك لجمهور ومحبي نادي الهلال، لقد رد النصر اعتباركم من تلك الهزيمة الآسيوية”.
وأرفق صوراً لمعلومة منتشرة حول تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته قال فيها، معلقاً بالقول: “معلومة غير صحيحة النصر لعب نهائي البطولة في الرياض سنة 96م وخسره 0/1 “.
يذكر أن النصر بلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه أمس على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 في إياب دور الـ16 من البطولة، بعد أن تعادلا ذهاباً 1-1 ليتأهل النصر بمجموع المواجهتين (4- 3).وفق “أخبار 24”.