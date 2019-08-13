النصراويون: تأهلنا عن جدارة واستحقاق.. والقادم أفضل

أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، عن سعادته البالغة بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد تخطي عقبة الوحدة الإماراتي.
وعوض النصر تعادله على ملعبه ذهابا بهدف لمثله، وحقق فوزا خارج ملعبه بنتيجة 3-2 أمام الوحدة، ليتأهل إلى دور الثمانية.
وفي المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، قال فيتوريا “استحققنا الفوز والتأهل إلى الدور التالي بعد الأداء المتميز على مدار المباراتين، أهنيء اللاعبين على الروح القتالية، شاهدنا اليوم فريقا ذكيا للغاية”.
وأضاف “كنا نعلم أن المباراة صعبة للغاية، واجهنا خصما جيدا وسجل علينا هدفا في مباراة الرياض، لكننا تحلينا بالقوة الذهنية اللازمة لتحقيق الفوز”.
وأردف “في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق المباراة، أكدت أننا نتطلع لتسجيل أكثر من هدف، وهو ما تحقق بالفعل وسجلنا ثلاثية، تعهدنا مسبقا بأن نحقق الفوز ونقدم مستوى أفضل، وسنحقق المزيد”.وفق “أخبار 24”.
وأكد فيتوريا ثقته في الفوز والتأهل أمام الوحدة رغم التعادل ذهابا على ملعبه ووسط أنصاره”.
واختير البرازيلي جوليانو كأفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل هدفين وأسهم بدور كبير في فوز النصر وتأهله إلى الدور المقبل.
ومن جانبه قال جوليانو “كنا الأفضل وتأهلنا عن جدارة واستحقاق، قاتلنا من الدقيقة الأولى وحتى النهاية، رغم صعوبة المباراة وقوة الفريق المنافس، وأهنئ زملائي اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة”.