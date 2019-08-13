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اخبار رياضية > الفريح تعليقاً على تأهل النصر لدور الـ8: أول عالمي بآسيا والبطل الإستثنائي..افرح يا كبير الرياض!
13/08/2019   1:32 م

الفريح تعليقاً على تأهل النصر لدور الـ8: أول عالمي بآسيا والبطل الإستثنائي..افرح يا كبير الرياض!

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علق الإعلامي عبدالرحمن الفريح عقب فوز النصر على الوحدة الإماراتي 3-2 في إياب دور الـ16 من البطولة القارية، بعد أن تعادلا ذهاباً 1-1 ليتأهل النصر بمجموع المواجهتين (4- 3).

وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، الحمد لله والشكر، أول عالمي في آسيا إلى دور ال8 الآسيوي، افرح يا إستثنائي ، افرح يا كبير الرياض، عيدكم مبارك ياعالميون”.

وأضاف الفريح قائلاً” الشقردية اللي كانوا يقولون النصر ماعمره تأهل لدور ال8 في بطولة آسيا بنسختها الجديدة: “هاهو النصر يتأهل لدور ال8 الاسيوي”.

وتابع “نرجع ونقول العبره ليس بالتأهل لإدوار متقدمة بل العبرة بمن يتأهل للعالمية مع تحيات أخوكم: أول عالمي بآسيا والبطل الإستثنائي”.وفق “المرصد”.

الفريح تعليقاً على تأهل النصر لدور الـ8: أول عالمي بآسيا والبطل الإستثنائي..افرح يا كبير الرياض!

اخبار رياضية
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