الفريح تعليقاً على تأهل النصر لدور الـ8: أول عالمي بآسيا والبطل الإستثنائي..افرح يا كبير الرياض!

علق الإعلامي عبدالرحمن الفريح عقب فوز النصر على الوحدة الإماراتي 3-2 في إياب دور الـ16 من البطولة القارية، بعد أن تعادلا ذهاباً 1-1 ليتأهل النصر بمجموع المواجهتين (4- 3).
وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، الحمد لله والشكر، أول عالمي في آسيا إلى دور ال8 الآسيوي، افرح يا إستثنائي ، افرح يا كبير الرياض، عيدكم مبارك ياعالميون”.
وأضاف الفريح قائلاً” الشقردية اللي كانوا يقولون النصر ماعمره تأهل لدور ال8 في بطولة آسيا بنسختها الجديدة: “هاهو النصر يتأهل لدور ال8 الاسيوي”.
وتابع “نرجع ونقول العبره ليس بالتأهل لإدوار متقدمة بل العبرة بمن يتأهل للعالمية مع تحيات أخوكم: أول عالمي بآسيا والبطل الإستثنائي”.وفق “المرصد”.