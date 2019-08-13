بالفيديو .. الهلال ينهي استعداداته لمواجهة الأهلي بمران تكتيكي

أنهى فريق الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
وحقق الهلال فوزا خارج ملعبه أمام الأهلي بنتيجة 4-2 الأسبوع الماضي، في ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية.
وركز الجهاز الفني للهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب التكتيكية خلال المران، والذي شهد أيضا تدريبات وجمل فنية ومناورة على ثلث مساحة الملعب.
وشهد المران متابعة فهد بن سعد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل المباراة.
ودخل لاعبو الهلال لمعسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز، استعدادا للمباراة أمام الأهلي.
وفق “أخبار 24”.