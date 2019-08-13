جوليانو.. هداف النصر التاريخي في آسيا

توج البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب فريق النصر، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها فريقه على الوحدة الإماراتي 3-2، الإثنين، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وأحرز النجم البرازيلي هدفين من أصل ثلاثة أهدف، ليقود فريقه إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.
وسجل جوليانو رقم قياسي جديد، حيث أصبح الدولي البرازيلي السابق الهداف التاريخي للنصر في بطولة دوري آسيا، برصيد 5 بعد أن كسر الرقم المسجل باسم الكويتي بدر المطوع الذي أحرز 5 أهداف للفريق العاصمي في البطولة القارية في موسم 2011.وفق “أخبار 24”.
وينافس جوليانو على صدارة هدافي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يملك في جعبته 3 أهداف.
بهذا، التأهل يلاقي النصر في ربع النهائي المتأهل من مباراة السد والدحيل في الـ27 أغسطس ذهاباً و17 سبتمبر إياباً.