النصر يمهد طريق «الحذاء الذهبي» لجوميز والسومة

اشتعل صراع الهدافين على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2019، بعد نجاح المهاجمين في تسجيل أهدافاً مهمة خلال جولات الذهاب، لذلك أصبحت المنافسة شرسة بين هدافي الشرق والغرب في القارة مع تفوق واضح لمهاجمي غرب آسيا.
وعلى الرغم من أن الفرق المتبقية في شرق آسيا لعبت مباريات أكثر في دوري أبطال آسيا عام 2019، أكد موقع الاتحاد الآسيوي أن أفضل ثلاثة هدافين من الغرب.
وعلى يد النصر، غادر متصدر قائمة الهدافين البرازيلي ليوناردو بتسعة أهداف البطولة بعد خسارة فريقه الوحدة بعد خسارته في ثمن النهائي، في حين يحتل الفرنسي جوميز والسوري عمر السومة المركز الثاني برصيد سبعة أهداف، واقترب منهما البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر بخمسة أهداف.وفق “الرياضية”.
جوليانو فتح نافذة أوسع لجوميز والسومة حال مواصلة فريق أحدهما باعتلاء قائمة الهدافين، عندما وضع حداً لمشوار ليوناردو، وسيلتقي الهلال والأهلي الثلاثاء في مباراة قد تشهد أهداف إضافية لكل لاعب، بعد أن سجل جوميز 3 أهداف ذهاباً، والسومة هدفاً واحداً.