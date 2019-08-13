نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: “الحلافي” يعد بـ 70 ألف ريال لكل لاعب في النصر عقب الفوز على الوحدة
13/08/2019   1:28 م

مصادر: “الحلافي” يعد بـ 70 ألف ريال لكل لاعب في النصر عقب الفوز على الوحدة

+ = -
339

ذكرت مصادر أن المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، تعهد بتقديم مكافأة قدرها 70 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق؛ بعد تأهلهم للدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن الحلافي تحدث مع لاعبي النصر هاتفياً بعد نهاية المباراة، أثناء وجودهم في غرفة ملابس ملعب آل نهيان في أبوظبي، وهنأهم بالفوز، ووعدهم بالمكافأة.

وفاز النصر على مضيفه الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الـ 16 من البطولة القارية، بعد أن تعادلا ذهاباً بهدف لكل منهما؛ لتصبح النتيجة بمجموع المواجهتين “4 – 3” لصالح العالمي.

وسيواجه النصر المتأهل من مباراة السد والدحيل في الـ 27 من أغسطس الجاري ذهاباً، وفي 17 سبتمبر المقبل إياباً، في ربع نهائي البطولة القارية.

مصادر: “الحلافي” يعد بـ 70 ألف ريال لكل لاعب في النصر عقب الفوز على الوحدة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885058113.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.