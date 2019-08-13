مصادر: “الحلافي” يعد بـ 70 ألف ريال لكل لاعب في النصر عقب الفوز على الوحدة

ذكرت مصادر أن المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، تعهد بتقديم مكافأة قدرها 70 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق؛ بعد تأهلهم للدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن الحلافي تحدث مع لاعبي النصر هاتفياً بعد نهاية المباراة، أثناء وجودهم في غرفة ملابس ملعب آل نهيان في أبوظبي، وهنأهم بالفوز، ووعدهم بالمكافأة.
وفاز النصر على مضيفه الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الـ 16 من البطولة القارية، بعد أن تعادلا ذهاباً بهدف لكل منهما؛ لتصبح النتيجة بمجموع المواجهتين “4 – 3” لصالح العالمي.
وسيواجه النصر المتأهل من مباراة السد والدحيل في الـ 27 من أغسطس الجاري ذهاباً، وفي 17 سبتمبر المقبل إياباً، في ربع نهائي البطولة القارية.