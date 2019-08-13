السويكت يعلق على تأهل النصر لدور الـ8 في الآسيوية: يا رب وفق وتمم على خير

علّق رئيس نادي النصر صفوان السويكت، على تأهل فريق الكرة لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على الوحدة الإماراتي في مباراة الإياب التي أقيمت أمس (الإثنين) على ملعب استاد آل نهيان بأبوظبي.
وقال صفوان السويكت في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله وحده … تقديري لكل الرجال المقاتلين في الملعب ولكل العالميين .. يا رب وفق وتمم على خير”.
يذكر أن النصر بلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه أمس على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 في إياب دور الـ16 من البطولة، بعد أن تعادلا ذهاباً 1-1، ليتأهل النصر بمجموع المواجهتين (4- 3).وفق “أخبار 24”.