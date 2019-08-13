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أخبار محلية > “الأرصاد” تنبه لحالة مطرية غزيرة على مكة والطائف والمشاعر المقدسة
13/08/2019   11:19 ص

“الأرصاد” تنبه لحالة مطرية غزيرة على مكة والطائف والمشاعر المقدسة

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نبَّه النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء) لحالة مطرية غزيرة، ويتوقع أن تشمل مكة المكرمة والطائف والمشاعر المقدسة، تستمر حتى الليل.

وحذر النظام من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على كلٍّ من الجموم والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى، وأضم والطائف والعرضيات وميسان.

وأشار إلى أن هذه الحالة يُتوقع أن تبدأ الساعة 11:00 صباحاً، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

يذكر أن أنحاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، من ضمنها المشاعر المقدسة، شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تنبه لحالة مطرية غزيرة على مكة والطائف والمشاعر المقدسة

أخبار محلية
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