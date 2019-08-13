الفنانة المصرية “يسرا” ترد على جدل أثير حول صورة “الروضة الشريفة”.. وتروي موقفاً جعلها تشيد برجال الأمن

ردّت الفنانة المصرية يسرا التي تؤدي فريضة الحج هذا العام، على جدل أثير حول الصورة التي التقطت لها في المسجد النبوي برفقة الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان؛ حيث ترددت أقاويل عن إخلاء الروضة الشريفة لها ولرفيقتيها.
وقالت يسرا وفقاً لـ “عكاظ”، إن ما ذكر بهذا الشأن كلام لا أساس له من الصحة، وإن الصورة التقطت لهن وقت خروج المصلين من زيارة قبر النبي، مبينة أنهن في بلد مقدس وخاضع لقوانين ولن يجامل أحداً على حساب كسر هذه الأنظمة.
وروت الفنانة المصرية موقفاً حدث لإلهام شاهين خلال الحج جعلها تشيد برجال الأمن، مبينة أن الأخيرة تاهت في المشاعر المقدسة لكن رجال الأمن بحثوا عنها وتمكنوا من الوصول إليها في زمن قياسي، مبدية إعجابها بإخلاصهم وتفانيهم رغم كثرة أعداد الحجاج.