“مدني جازان” يواصل البحث عن مفقودين في وادي لجب بالريث.. ويعثر على أحدهم متوفى

تواصل فرق الدفاع المدني بجازان وفرق تطوعية، البحث عن مفقودين بوادي لجب بمحافظة الريث، بعدما وجدت 4 أشخاص منهم بحالة صحية جيدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني جازان المقدم يحيى القحطاني، أن 6 أشخاص فقدوا داخل وادي لجب، واستمرت عمليات البحث عنهم حتى عُثر على أربعة منهم، فيما جرف السيل الشخصين المتبقيين.
وأشار إلى أنهم تلقوا بلاغاً من أحد المواطنين بالعثور على أحد المفقودين المتبقيين، وانتقلت الفرق للموقع، وعُثر على المفقود وقد فارق الحياة.وفق “أخبار 24”.
وأفاد القحطاني بأن البحث ما زال جارياً عن المفقود الأخير في الوادي ومصيره مجهول، محذراً من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبورها أو السباحة فيها.