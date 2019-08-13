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التقط مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صوراً لمشعر منى والمسجد الحرام.
وأوضحت المدينة التقنية أن الصور التقطت من ارتفاع 600 كلم بواسطة قمر صناعي كهروضوئي.
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