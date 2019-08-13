أدَّى رجل أمن التحية العسكرية لوالدته أم الشهيد التي تؤدي مناسك الحج هذا العام، أثناء عمله ضمن قوات الحج منتدباً من مرور منطقة عسير، وقَبّلَ يديها، في صورة نالت تقدير وإعجاب كثير من المتابعين.
والجندي هو رجل الأمن العريف عبدالرحمن عسيري، أخو الشهيد إبراهيم عسيري الذي استُشهد في الحد الجنوبي، وفقاً لـ “سبق”، والذي عبّر عن سعادته البالغة عند لقاء والدته التي وصفها بأنها “الجنة”، وأُم البطل الشهيد أخيه إبراهيم.
وأوضح أن والدته تحج ضمن حجاج وزارة الدفاع لذوي الشهداء، مشيراً إلى أن أخاه إبراهيم استُشهد عام 1439هـ في منطقة نجران، ومعاهداً الله على الذود عن هذا الوطن على نهج أخيه الشهيد.