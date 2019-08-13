حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، وصحواً على المدينة المنورة.
وأفادت الهيئة أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 16 – 36 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 16- 38 كيلومتراً في الساعة.
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 28 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 16 – 36 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية.وفق “أخبار 24”.
وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 16 – 36 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 33 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلومتراً في الساعة.