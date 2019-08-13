بعد هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة في عرفة ومزدلفة ومنى، أبان مقطع فيديو جريان الماء من أعلى الصخور ونزولها على شكل شلالات جرت بغزارة في مشعر منى، حيث يقضي الحجاج أيام التشريق.
وبدت المياه الساقطة من أعلى ومن أكثر من مكان، أشبه بالشلالات المائية التي أخذت طريقها بين طبيعة ومكونات المكان الصخرية، وهي ممتلئة بالرمال التي جرفتها معها أثناء سريانها، عقب هطولها بغزارة.
يُذكر أن الدفاع المدني وجه الحجاج بالحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بالمشاعر المقدسة في ظل هطول الأمطار ووصول سرعة الرياح إلى 60 كلم/س وانخفاض درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية.
وفق “أخبار 24”.