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أخبار محلية > أمير مكة: لا حاجة لكشف كم أنفقت المملكة على موسم الحج والمشاعر.. المهم هو رضى الحجاج
13/08/2019   12:14 ص

أمير مكة: لا حاجة لكشف كم أنفقت المملكة على موسم الحج والمشاعر.. المهم هو رضى الحجاج

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أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أنه ليس هناك حاجة لذكر كم أنفقت المملكة على موسم الحج والمشاعر المقدسة.

وقال الفيصل إن هذا تحصيل حاصل، فليس هناك مشاريع تقوم بدون مبالغ، مشيراً إلى أن المهم هو ما تم إنجازه والنجاحات التي تحققت ومدى تجاوز الهفوات التي كانت موجودة في الموسم الماضي.

وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن ما صُرف لا يعني شيئاً حتى وإن كان عشرة مليارات أو حتى مائة مليار وغيرها.

وشدد الفيصل على أن المهم في خدمة الحجيج هو رضى ضيوف الرحمن في بيت الله وفي المشاعر المقدسة، لافتاً إلى أن الجميع مسؤولون عن خدمة هذا الضيف العظيم وعن جعل هذه الضيافة والرحلة الإيمانية مريحة وممتعة لحجاج بيت الله الحرام.وفق “أخبار 24”.

أمير مكة: لا حاجة لكشف كم أنفقت المملكة على موسم الحج والمشاعر.. المهم هو رضى الحجاج

أخبار محلية
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