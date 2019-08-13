نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأرصاد” تُعلق على صورة أحد موظفيها أثناء عمله في قراءة الأحوال الجوية في منى
13/08/2019   12:13 ص

“الأرصاد” تُعلق على صورة أحد موظفيها أثناء عمله في قراءة الأحوال الجوية في منى

+ = -
755

نشرت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة مقطعاً مصوراً لأحد موظفيها وهو يعمل على قراءة الأحوال الجوية، معلقة عليه بعبارات تبرز الأدوار المهمة التي يقوم بها في عمله.

وظهر في المقطع الراصد الجوي محمود فيرق وهو يمارس عمله، وعلقت الهيئة على المقطع: “الراصد الجوي محمود فيرق يقوم بأخذ النشرة الجوية في مرصد مني وسط أمطار متوسطة ورياح نشطة”.

وأضافت على حسابها في “تويتر”: “وسط الأمطار والظروف الجوية المتقلبة تكون مهمة الراصد الجوي أكثر صعوبة وأهمية.. مشهد يوضح الدور الهام للراصد الجوي في قراءة الأحوال الجوية رغم الظروف المناخية الصعبة “.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تُعلق على صورة أحد موظفيها أثناء عمله في قراءة الأحوال الجوية في منى

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885058035.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.