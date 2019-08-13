“الأرصاد” تُعلق على صورة أحد موظفيها أثناء عمله في قراءة الأحوال الجوية في منى

نشرت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة مقطعاً مصوراً لأحد موظفيها وهو يعمل على قراءة الأحوال الجوية، معلقة عليه بعبارات تبرز الأدوار المهمة التي يقوم بها في عمله.
وظهر في المقطع الراصد الجوي محمود فيرق وهو يمارس عمله، وعلقت الهيئة على المقطع: “الراصد الجوي محمود فيرق يقوم بأخذ النشرة الجوية في مرصد مني وسط أمطار متوسطة ورياح نشطة”.
وأضافت على حسابها في “تويتر”: “وسط الأمطار والظروف الجوية المتقلبة تكون مهمة الراصد الجوي أكثر صعوبة وأهمية.. مشهد يوضح الدور الهام للراصد الجوي في قراءة الأحوال الجوية رغم الظروف المناخية الصعبة “.وفق “أخبار 24”.
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الراصد الجوي محمود فيرق يقوم بأخذ النشرة الجوية في مرصد مني وسط أمطار متوسطة ورياح نشطة#نرصد_ونحمي #نحميها #حج1440 pic.twitter.com/mzzpAIHQyj
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) ١٢ أغسطس ٢٠١٩