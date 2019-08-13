غادر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جدة اليوم ، بعد أن عقد لقاءين مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منى.
وكان في وداع الشيخ محمد بن زايد لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما كان في وداعه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وعدد من المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.