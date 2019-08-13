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اخبار رياضية > بالفوز على الوحدة.. النصر يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا
13/08/2019   12:12 ص

بالفوز على الوحدة.. النصر يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا

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وصل نادي النصر إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه اليوم الإثنين على نادي الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة الإياب في دور الستة عشر، بعد أن تعادلا ذهابًا في الرياض 1-1.

وتقدم محمد برغش لنادي الوحدة في الدقيقة 27، لكن النصر عاد بقوة ليسجل ثلاثة أهداف متتالية بأقدام المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 41، ثم هدفين لـ “جوليانو” في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ثم في الدقيقة 62.

وقلص لاعب الوحدة “سيباستيان تيجالي” الفارق بعد أن أحرز هدفا في الدقيقة 80، حتى انتهت المباراة بفوز النصر، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-3.

وفق “أخبار 24”.

بالفوز على الوحدة.. النصر يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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