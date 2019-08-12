وجهت المديرية العامة للدفاع المدني الحجاج والمواطنين والمقيمين بالحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

وبينت أن التحذيرات جاءت عقب هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة، وسبقتها تنبيهات من “الأرصاد وحماية البيئة”، بهطول الأمطار وسرعة رياح 60 كلم/س وانخفاض درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية.

من جانبها نصحت وزارة الصحة جميع الحجاج بالحذر خلال المشي، وأوصت بعدم الخروج من المخيمات حتى زوال الحالة المطرية، مبدية استعدادها لاستقبال أي حالات إسعافية.

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وفق “أخبار 24”.