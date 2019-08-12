وجهت المديرية العامة للدفاع المدني الحجاج والمواطنين والمقيمين بالحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.
وبينت أن التحذيرات جاءت عقب هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة، وسبقتها تنبيهات من “الأرصاد وحماية البيئة”، بهطول الأمطار وسرعة رياح 60 كلم/س وانخفاض درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية.
من جانبها نصحت وزارة الصحة جميع الحجاج بالحذر خلال المشي، وأوصت بعدم الخروج من المخيمات حتى زوال الحالة المطرية، مبدية استعدادها لاستقبال أي حالات إسعافية.
#يحدث_الآن.. أمطار متوسطة على مشعر #منى.#العالم_في_قلب_المملكة #فيديو_واس#واس_في_الحج pic.twitter.com/QUQXEHmgdc
— واس (@spagov) ١٢ أغسطس ٢٠١٩
أمطار غزيرة مع رياح قوية على مشعر منى – رصد محمد الجعيد .
نسأل الله أن يلطف بالحجيج . pic.twitter.com/qB00qN9KVw
— فريق عواصف الغربية (@3wa9f1) ١٢ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.