أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.
وتقدم الحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، ورئيس الوزراء الغيني الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول عن شؤون الحج في موريشيوس شوكت سودهن، ورؤساء مجالس النواب في عدد من الدول الإسلامية.
وألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة، وأبرز ما جاء فيها: “إن الله عز وجل شرّف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، خدمة نفخر بها، فجعلنا رعايتهم وسلامتهم في قمة اهتماماتنا، وسخرنا لهم كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج، وسلامة قاصدي بيته الحرام، ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مكملين بأعمالنا الجهود الجليلة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة، منذ عهد مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز”.
فيديو عاجل | كلمة #الملك_سلمان في الحفل السنوي لكبار ضيوف #حج1440. #الإخبارية #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/6ZKaLv0i5z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٢ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.