اجتاحت أسراب ھائلة من الجراد الصحراوي، اليوم (الإثنين)، عدد من محافظات منطقة جازان ملحقة أضرارا بالمحاصيل الزراعية.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة، أعدادا هائلة من الجراد خلال اجتياحها مركز الشقيق شمالي منطقة جازان وقرى في محافظة ابوعريش وضمد، كما هاجمت جبال فيفاء بشكل كثیف، وسط مطالبات للجهات المعنية بسرعة مكافحته قبل أن يقضي على المحاصيل الزراعية.
وكانت أسراب الجراد خلال الشهور الماضية اجتاحت عدداً من مناطق المملكة بينها المناطق الجنوبية، كما تأثر بها كلٌ من مكة والمدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى.
وفق “أخبار 24”.