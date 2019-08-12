التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الإثنين، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
كما التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بولي عهد أبو ظبي في قصر منى.
وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاءين، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، فيما حضره من الجانب الإماراتي، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
وفق “أخبار 24”.