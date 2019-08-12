تداول رواد مواقع التواصل مقطعاً مصوراً للحظات إخلاء حاج إيراني تعرض لأزمة قلبية بالإسعاف الطائر، وتنويمه بأحد المستشفيات وإجراء عملية له لإنقاذ حياته، في وقت قياسي.
وأظهر المقطع حالة من تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، بداية من الإبلاغ عن الحالة، حتى وصول المريض لمدينة الملك عبد الله الطبية وتنويمه وإجراء عملية له، وكل هذا في دقائق معدودة، وبشكل مجاني.
وبين الفيديو إجراءات تسلم الحالة التي لم تستغرق أكثر من نصف دقيقة حتى دخوله الطوارئ، ثم تشخيص حالته، وإدخاله العمليات وإجراء عملية قسطرة له.
وأوضح المقطع أن الحاج خرج سالماً ليتم حجه بعد إجراء العملية له بنجاح، وأكد المريض بعد تماثله للشفاء شكره للمملكة التي أكد أنها في خدمة ضيوف الرحمن دائماً.
وفق “أخبار 24”.