“شؤون الحرمين” تنشر مقطعا بتقنية “التايم لابس” يوضح انسيابية حركة الحجاج في الطواف والسعي

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقطعا مصورا بتقنية “التايم لابس” لحجاج بيت الله الحرام، وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة ويسعون بين الصفا والمروة.
وأظهر المقطع انسيابية تامة لحركة ضيوف الرحمن في الطواف والسعي، في مشهد مهيب وسط تكبير وتهليل وأياد مرتفعة للسماء بالدعاء، وعيون تفيض بالدموع.
وكان حجاج بيت الله الحرام توجهوا اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لمنشأة الجمرات بمشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث ابتداء من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وتم ذلك بكل يسر وطمأنينة، ودون تزاحم يذكر. وفق “أخبار 24”.
#الحرم_الآن
أيادٍ ارتفعت إلى السماء ،وأعينٌ فاضت بالدموع ، وألسنةٌ تلهج بالدعاء. #العالم_في_قلب_المملكة #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/zbAF2lJgwF
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 12, 2019